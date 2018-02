AMAZON: UGL, USO BRACCIALETTI SIGNIFICA RIDURRE AD AUTOMI LE PERSONE (2)

1 febbraio 2018- 20:01

(AdnKronos) - Domani, rileva il sindacalista, "ci auguriamo che il ministro del Lavoro si adoperi scegliendo la parte giusta, quella dei lavoratori. In ultimo però, non possiamo evitare di sottolineare, che quando si richiamano le norme che impediscono la videosorveglianza a distanza, si deve tenere in mente che per esempio il Job Act ha di molto allargato le maglie delle tutele stesse". Se infatti un dispositivo che consente la localizzazione del lavoratore, sottolinea, "è necessario per l’espletamento della mansione, non vi è l’obbligo dell’accordo sindacale previsto dalla L.300/70. Quando si modificano fino a questo punto le norme, poi si deve mettere in conto che qualcuno può approfittarsene ed è inutile manifestare sconcerto". "Consideriamo ancora più urgente il coinvolgimento dell’opinione pubblica e pertanto invitiamo tutti a mettere ‘mi piace’ alla pagina facebook UGLPERILAVORATORI, invitando i propri amici a fare altrettanto e a seguire le iniziative che verranno intraprese", conclude De Rosa.