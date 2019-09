10 settembre 2019- 15:49 Amazzonia: su Satispay donazioni per campagna Wwf, già 30mila euro raccolti

Milano, 10 set. (AdnKronos) - Satispay chiama a raccolta la sua community di oltre 750mila utenti per sostenere la campagna del Wwf 'Emergenza Amazzonia'. E la raccolta di donazioni istantanee sull'app è già a quota 30mila euro. Da inizio anno, gli incendi in Brasile sono aumentati dell’83% rispetto allo stesso periodo del 2018, e il 52% si registra nella regione della foresta pluviale. Per questo, il Wwf ha attivato una raccolta fondi a favore dell'ecosistema amazzonico: sull'app della startup di micropagamenti digitali, per tutto il mese di settembre, si potrà decidere, selezionando un importo, quanto devolvere al Wwf a sostegno della campagna. "L’emergenza incendi in Amazzonia ci ha colpito moltissimo e per questo desideriamo essere d’aiuto, in modo concreto e immediato, a chi quotidianamente si impegna nella causa come WWF, facendone la nostra no profit del mese", sottolinea Alberto Dalmasso, co-founder e ceo di Satispay. "Con i fondi raccolti, lavoreremo sul campo a supporto delle organizzazioni locali per fornire cure e assistenza medica e supporto per l'addestramento dei vigili del fuoco, per adottare azioni concrete per fermare gli incendi e combattere la deforestazione, preservando la fauna selvatica", spiega Isabella Pratesi, direttore Conservazione Wwf Italia.