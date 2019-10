23 ottobre 2019- 12:25 Ambiente: a Padova domani incontro architetti sul futuro delle città italiane

Pdova, 23 ott. (Adnkronos) - Tappa a Padova domani, giovedì 24 ottobre, del percorso di approfondimento sul futuro delle città italiane da tempo intrapreso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.Sindaci, Assessori, economisti, giuristi, docenti universitari, architetti ed esperti si confronteranno - a Palazzo della Ragione dalle 14,30 – con il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Salvatore Margiotta, sulle politiche da attuare affinchè anche le città italiane come quelle europee possano tornare a crescere economicamente, demograficamente e culturalmente e divengano competitive e volano per l’economia.Secondo gli architetti italiani serve innanzitutto che il sistema dell’economia urbana sia al centro delle politiche economiche e che i temi che riguardano le città siano prioritari nell’agenda politica. A questo proposito il Consiglio Nazionale degli Architetti sta predisponendo principi generali per una proposta di legge sulla città per renderle efficienti, attrattive e incubatrici di un’alta qualità della vita: un approccio normativo innovativo che, insieme a interventi di rigenerazione urbana, mostri una visione strategica nuova, globale e non più settoriale e parziale in particolare relativamente agli investimenti che alle città devono essere destinati.