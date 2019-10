23 ottobre 2019- 12:25 Ambiente: a Padova domani incontro architetti sul futuro delle città italiane (2)

(Adnkronos) - “L’architettura porta un peso e una responsabilità enormi sulla qualità della vita e dell’ambiente – sottolinea Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale - e si caratterizza sempre più come manifestazione del nuovo, del futuro e della innovazione, come artefice sociale delle città. Il nostro Paese ha bisogno di una politica pubblica per le città che è fondamentale in una stagione come quella che stiamo vivendo che richiede una grande capacità di pianificazione, di progettazione, di risposte concrete, di investimenti strutturali e non straordinari elargiti a pioggia; che ha anche bisogno di nuovi punti di vista e di nuove capacità di lettura e interpretazione dei profondi cambiamenti in atto. Primo fra tutti quello che le città abbiano al centro l’uomo ed i suoi bisogni”. Su questi temi sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Sindaco di Padova, Sergio Giordani; di Luca Bergamo, Vicesindaco di Roma; di Maria Prestigiacomo, Assessore ai Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana del Comune di Palermo; di Luisa Polli, Assessore alla Città, Territitorio, Urbanistica, Ambiente del Comune di Trieste; di Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale.Venerdì 25 ottobre in programma - per tutta la giornata sempre a Palazzo della Ragione - la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Riservata ai Presidenti degli Ordini territoriali rappresenta un momento di dialogo e di condivisione delle politiche adottate dagli architetti italiani per raccordare le esperienze maturate sui territori e renderle patrimonio comune.