18 dicembre 2018- 18:22 Ambiente: a Padova si piantano 10 mila nuovi alberi (3)

(AdnKronos) - "I primi otto polmoni verdi sono una proposta concreta e positiva per l’aria, il suolo, la godibilità della città. Ricordo che a luglio siamo stati colpiti da una devastazione che ha messo in ginocchio i nostri alberi e oggi rispondiamo con dei boschi da veder nascere e poi crescere insieme. È il regalo più bello che Padova merita", conclude l'assessore."Per ripartire e rigenerare, in un’epoca in cui crescono esponenzialmente le problematiche ambientali – spiega Lucio Brotto, socio fondatore di Etifor – occorre scegliere soluzioni efficaci. Il nostro lavoro come spin-off dell'università di Padova consiste nel trovare risposte concrete e scientifiche per valorizzare le risorse naturali. PadovaO2 si muove esattamente su questi binari: restituisce verde e biodiversità ai cittadini, i quali possono partecipare attivamente al progetto crescendo o regalando un albero".Sulla piattaforma wownature.eu sviluppata da Etifor, oltre a PadovaO2, è possibile partecipare anche ad iniziative di riforestazione con la medesima modalità di adozione, come WOWalps, per sostenere la rinascita delle aree colpite dal ciclone Vaia.