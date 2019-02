28 febbraio 2019- 17:02 Ambiente: Acea aderisce anche quest'anno a 'M'illumino di meno'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - Acea aderisce alla 15ª edizione di “M’illumino di meno”, iniziativa internazionale promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2, nata per sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico. Domani, primo marzo, istituzioni, aziende e privati che intendono dare concreta testimonianza del proprio interesse sui temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente spegneranno le luci come gesto simbolico e tangibile di adesione all’iniziativa. Acea per questa edizione, dedicata in particolare all’economia circolare e alla riduzione degli sprechi, si legge in una nota, domani alle 19 spegnerà le luci del Palazzo della propria sede di Piazzale Ostiense e il logo esterno, per contribuire alla campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’uso consapevole dell’energia elettrica. Acea inoltre, collaborando con il Comune di Roma Capitale, spegnerà la facciata del Palazzo Senatorio e quella dei Musei Capitolini, testimoniando così l’adesione all’iniziativa non solo del Campidoglio ma di tutta la città.