24 settembre 2018- 14:11 Ambiente: al via a Milano gli Stati generali della ricerca marina

Milano, 24 set. (AdnKronos) - Sessanta scienziati si incontrano a Milano per discutere dello stato della ricerca marina nazionale e degli usi economici del mare. In occasione degli Stati generali della ricerca marina in Italia, che si terranno all'università di Milano-Bicocca da mercoledì 26 a venerdì 28 settembre, gli scienziati si confrontano con le massime istituzioni impegnate nella gestione del mare. La ricerca in aree marine e oceaniche ha assunto, a livello mondiale, un ruolo strategico nell’economia sostenibile, ma la spesa dell’Italia in questo campo è ancora inferiore rispetto a quella degli altri Paesi dell’Unione Europea e di alcune altre nazioni del G20. Per discutere delle maggiori priorità per la ricerca marina, e per trovare soluzioni condivise, siederanno attorno al tavolo i rappresentanti degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni nazionali e delle università, rappresentate da Conisma-Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare.Dieci i tavoli di lavoro per altrettanti temi che spaziano dall’ambiente marino costiero alle risorse abiotiche e biotiche del mare, dalle infrastrutture di ricerca agli usi economici del mare fino agli strumenti giuridici per tutelarlo.