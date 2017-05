AMBIENTE: ALLA CITTà DI VENEZIA CONFERMATA LA 'BANDIERA BLU'

9 maggio 2017- 15:32

Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - Confermata alla città di Venezia la “Bandiera Blu”. Il tradizionale riconoscimento ai comuni rivieraschi e approdi turistici assegnati dall’ONG danese Foundation for Environmental Education (FEE) che quest’anno compie trent’anni, è stato confermato al Comune di Venezia.A ricevere la “Bandiera Blu” ieri nella sede del Cnr a Roma era presente l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin. I criteri di assegnazione, stabiliti dalla giuria nazionale dopo l’approvazione del board internazionale secondo un percorso procedurale indicato nel protocollo Uni-En Iso 9001-2008, vengono periodicamente aggiornati in modo da stimolare le amministrazioni locali a fare sempre meglio.Primo di tutti è ovviamente la validità delle acque di balneazione secondo regole più restrittive dalle norme nazionali, che devono essere “eccellenti” secondo i risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente hanno effettuato nell’ambito del Programma nazionale di monitoraggio condotto dal ministero della Salute in collaborazione con il ministero dell’Ambiente.