AMBIENTE: ALLA CITTà DI VENEZIA CONFERMATA LA 'BANDIERA BLU' (2)

9 maggio 2017- 15:32

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel ricevere il prestigioso riconoscimento, l’assessore all’Ambiente De Martin ha sottolineato: “innanzitutto è un riconoscimento importante alla città e a questa Amministrazione. La “Bandiera Blu” viene riconfermata per le nostre spiagge, ma soprattutto per l’organizzazione imprenditoriale e per l’equilibrio che l’attività turistica ha nei confronti dell’ambiente, e per la sicurezza delle attività balneari". "La “Bandiera Blu” è riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Questo significa che questa città, anche con questo tipo di attività, è in sinergia con la sensibilità dell’organizzazione delle nazioni unite. La cosa importante è che tutto il litorale e quindi pure la gestione ambientale con gli altri comuni limitrofi dia una continuità di organizzazione e gestione dell’attività turistica ricettiva", ha sottolineato.