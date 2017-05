AMBIENTE: ALLA CITTà DI VENEZIA CONFERMATA LA 'BANDIERA BLU' (3)

9 maggio 2017- 15:32

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "E ciò deve essere valorizzato in futuro, cercando di ottenere la “Bandiera Blu” anche per gli approdi che la città di Venezia in questo momento non ha. Per il prossimo anno, è nostra volontà di ottenere due “Bandiere Blu”, quella degli approdi della città di Venezia e quella dell’attività balneare delle spiagge. Il riconoscimento viene attribuito al Comune di Venezia dal 2009, e ciò significa che questa Amministrazione ritiene valida l’attività espletata anche dalle precedenti amministrazioni, e questa è la dimostrazione che da parte nostra non c’è un no a prescindere su qualsiasi proposta che viene fatta all’interno del Consiglio Comunale dalle differenti sensibilità politiche. Ciò che è buono è buono, e sta a noi mantenere anche nel futuro le cose positive del sistema Città di Venezia.”, ha concluso.Nella fase di valutazione della giuria nazionale hanno contribuito anche altri enti come i dicasteri competenti, il Comando generale delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, l’Ispra, il Laboratorio di oceanologia ed ecologia marina dell’università della Tuscia, il Consiglio nazionale dei chimici e l’Anci.