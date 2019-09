24 settembre 2019- 12:46 Ambiente: assessore veneto a ministro, proposte governo mettono a rischio l'economia (2)

(AdnKronos) - “Una penalizzazione del diesel, aggiunta alla penalizzazione collegata ai veicoli a benzina data dalla ecotassa introdotta quest'anno, sarebbero misure devastanti per la nostra economia. Allo stesso modo anche l'eliminazione dei benefici per autotrasportatori e agricoltori avrebbe conseguenze negative su tali comparti e quindi, a cascata, sui cittadini.”, avverte Bottacin.“Qualora le notizie fossero confermate, – conclude Bottacin – mi auguro che la bozza di Decreto venga ampiamente rivista, valutando le ripercussioni socio-economiche che produrrebbe se adottata in suddetti termini”.