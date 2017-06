AMBIENTE: ATOMIUM BRUXELLES INAUGURA SETTIMANA #ALL4THE GREEN G7

4 giugno 2017- 15:38

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - L’Atomium di Bruxelles, con i suoi 2000 kg di alluminio riciclato tra tubi, lattine per bevande e coperchi, "atterra" a Bologna, in Piazza XX Settembre e apre la settimana #All4thegreen del G7 Ambiente. La maxi riproduzione del famoso monumento della capitale belga, realizzata in scala 1:10 con l’equivalente di 160.000 lattine dal Consorzio Imballaggi Alluminio Cial, sarà inaugurata domani, giornata mondiale dell’Ambiente, alle 17, alla presenza del ministro all’Ambiente Gian Luca Galletti, dell’Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente del Comune di Bologna Valentina Orioli e del Direttore generale del Consorzio CIAL Gino Schiona. Simbolo europeo della razionalità, della cooperazione fra i popoli e delle nuove frontiere della ricerca scientifica e della sostenibilità, l’Atomium bolognese (#atomiumbologna) ha una struttura portante costituita da tubi di alluminio alta 11 metri - ha una base di 8 metri e una circonferenza di 9 metri - ed è ricoperta da lattine di bevande (il reticolo) e di tappi di lattine (le sfere). La gigante installazione – fedele riproduzione in scala della futuristica struttura di Bruxelles che è alta 102 metri - sarà visibile al pubblico per una settimana intera fino al 12 giugno, data di chiusura del G7. La riproduzione dell’Atomium fa parte del gruppo dei grandi monumenti–simbolo realizzati in lattine grazie al Consorzio Imballaggi alluminio . L’Atomium, insieme alle precedenti e gigantesche riproduzioni rappresenta il valore dell’Alluminio riciclato.