AMBIENTE: ATOMIUM BRUXELLES INAUGURA SETTIMANA #ALL4THE GREEN G7 (2)

4 giugno 2017- 15:38

(AdnKronos) - "Questo maxi Atomium "riciclato" di lattine di alluminio ci ricorda quanto sia importante uno smaltimento corretto dei rifiuti - commenta il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti -. Il riciclo dell'alluminio ha permesso, in questi ultimi anni, grazie a un incremento delle quantità raccolte, di raggiungere e superare gli obiettivi previsti dalla normativa europea. L'Italia è al primo posto in Europa con oltre 927mila tonnellate di rottami riciclati". “Questo grande atomo di lattine riciclate - dichiara Valentina Orioli, Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente del Comune di Bologna - ci ricorda, soprattutto oggi, Giornata mondiale per l’Ambiente, quanto sia importante il riciclaggio e la raccolta differenziata per il contenimento dell’impatto ambientale. Atomium rappresenta l’impegno comune per una gestione dei rifiuti sempre più lungimirante, per garantire un futuro all’ecosistema e alle nostre città”. La costruzione dell’Atomium è opera dell’Associazione di volontariato AIDO di San Bonifacio (VR) che, sostenuta da CIAL, destinerà il ricavato a scopi sociali. “La collaborazione tra CIAL e il mondo del volontariato – spiega Gino Schiona, Direttore Generale del Consorzio – rappresenta oggi uno dei sistemi più interessanti per la promozione e lo sviluppo di una cultura di sostenibilità ambientale, coerente con la salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse naturali, che assume un valore ancora maggiore per il fine sociale che la caratterizza”.