AMBIENTE: BRAGA (PD), TRUMP SI RENDA CONTO ISOLAMENTO USA (2)

4 giugno 2017- 10:43

(AdnKronos) - "Ecco le ragioni - evidenzia Braga - per cui la decisione del Presidente Trump di uscire dagli Accordi sul clima risulta essere anacronistica, sbagliata, miope, politicamente ed economicamente. E come ha avuto modo di dire il segretario del PD Matteo Renzi "fa male a noi e ai nostri figli". "Sono certa che i lavori del G7 Ambiente che si aprirà a Bologna questa settimana sapranno ben tracciare, nonostante la posizione statunitense, la strada da seguire per vincere la sfida del cambiamento climatico e che vede una inedita comunione di intenti e di obiettivi tra Unione Europea e potenze asiatiche, quali India e Cina. L'Italia sarà con convinzione dalla parte giusta e per questo martedì sera sarò in piazza alla fiaccolata sul clima promossa dal PD in difesa del futuro", conclude Braga.