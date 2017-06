AMBIENTE: BREVETTO BIO-ON, PETROLIO VIA DAL MARE IN 20 GIORNI

5 giugno 2017- 15:54

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Tre settimane per far scomparire il petrolio finito in mare e salvaguardare la fauna degli oceani. La scommessa è di Bio-on, che ha brevettato una nuova tecnologia che consentirà di eliminare petrolio e idrocarburi finiti nel mare in circa tre settimane. La tecnologia si chiama Minerv Biorecovery, è "basata sulla rivoluzionaria bioplastica biodegradabile al 100%" e apre "scenari senza precedenti per le bonifiche ambientali e per il biorisanamento di inquinamento da idrocarburi", spiega la società. Secondo Bio-on, che ha sviluppato la tecnologia e ha affidato i test di validazione all’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Cnr di Messina, in tre settimane l’acqua di mare inquinata dal petrolio viene ripulita."Da oggi offriamo al mondo e al mercato la tecnologia per intervenire in modo efficace, naturale ed ecologico in caso di disastri ambientali come lo sversamento di petrolio in mare", spiega Marco Astorri, presidente e ceo di Bio-on che annuncia il successo delle ricerche realizzate in collaborazione con l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC) del CNR di Messina.