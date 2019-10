24 ottobre 2019- 15:27 Ambiente: Camera approva ddl Salvamare, 242 sì

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato con 242 sì (139 astenuti, nessun voto contrario) il ddl Salvamare "per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.