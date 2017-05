AMBIENTE: COLETTO (VENETO), SU PFAS DA GREENPEACE SOLO PROPAGANDA

15 maggio 2017- 17:35

Venezia, 15 mag. (AdnKronos) - “Un approccio per nulla scientifico, ammantato di propaganda, buono solo per procurare allarmi del tutto ingiustificati. Sin dal primo giorno la Regione ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità, sia sul piano ambientale che sanitario. Dal punto di vista della salute stiamo lavorando con le massime autorità scientifiche nazionali, come il Ministero della Salute, e l’Istituto Superiore di Sanità, e internazionali, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità. La scienza fa la differenza. Se Greenpeace non lo sa, s’informi e la smetta di giocare con le paure della gente”. E’ questo il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto Luca Coletto all’allarme lanciato oggi da Greenpeace, che sostiene che 800 mila veneti sarebbero a rischio di aver assunto Pfas.“La Regione, il Ministero, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Oms – aggiunge l’Assessore – ne sanno più di loro e, per affrontare il problema non hanno certo bisogno di sedicenti campagne di rilevazione, condotte non si sa con quali criteri e su un campione infinitesimale”.