AMBIENTE: COLETTO (VENETO), SU PFAS DA GREENPEACE SOLO PROPAGANDA (2)

15 maggio 2017- 17:35

(AdnKronos) - “Gli acquedotti – ricorda l’assessore – sono stati messi in sicurezza appena venuti a conoscenza della situazione; sono in corso e quasi conclusi i monitoraggi sugli alimenti; è partita una vasta campagna di screening sulla popolazione certamente interessata da valori alti residente nella cosiddetta zona rossa; è già stato compiuto uno studio scientifico approfondito da parte del Registro Tumori che ha escluso al momento un effetto dei Pfas sull’incidenza delle neoplasie. Investiremo decine di milioni nei prossimi anni per proseguire nel monitoraggio delle persone e curare quelle che dovessero presentare effetti negativi sulla salute. Noi lavoriamo sodo e in silenzio – conclude – Greenpeace la smetta di urlare in maniera così scomposta”.