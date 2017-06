AMBIENTE: CON ECONOMIA CIRCOLARE CRESCITA PER 1.800 MLD AL 2030 (2)

4 giugno 2017- 12:13

(AdnKronos) - “Oggi milioni di persone in tutto il mondo non sono ancora in grado di soddisfare i propri bisogni più essenziali. Anche nei paesi più ricchi del mondo le disuguaglianze sono al livello più alto da 30 anni”, dichiara Raworth. “La sfida del XXI secolo è di soddisfare le esigenze di tutta la popolazione terrestre all'interno dei mezzi del pianeta”. Tenere insieme bisogni dell’ambiente e bisogni dell’uomo, dunque, questa la linea che ha dato anche il Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti per il prossimo G7Ambiente, ricordando che “quando parliamo di ambiente, come dice il Papa, parliamo delle diseguaglianze che ci sono nel mondo, di spreco di cibo e quindi di povertà e di migrazione”. “Da Rifiuto a Materia” è uno dei concetti alla base della cultura dell’economia circolare e sarà discusso nella prima sessione del Forum. Oggi in Europa ben 6 tonnellate di materie prime, delle 16 complessive consumate ogni anno da ogni singolo cittadino dell’Unione, diventano scarti. Di queste 6, metà non vengono nemmeno recuperate e finiscono in discarica.