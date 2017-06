AMBIENTE: CON ECONOMIA CIRCOLARE CRESCITA PER 1.800 MLD AL 2030 (3)

4 giugno 2017- 12:13

(AdnKronos) - Altro tema è “La nuova occupazione: ruoli e professioni” si parlerà di green jobs, considerati il settore più dinamico del mondo del lavoro. Circular Economy, Bioeconomia, Industria del riciclo, Eco-design, sono tutte aree tematiche nelle quali devono infatti crescere competenze e professionalità, che potranno servire alle imprese, alla ricerca, al mondo dell’associazionismo civile, alla pubblica amministrazione, all’università. Nell’Unione europea i green jobs sono aumentati in 15 anni del 49% rispetto al 6% dell’economia tradizionale. Analogamente, il valore aggiunto lordo dell’economia ambientale nello stesso periodo è passato da 135 a 289 miliardi di euro, con un’incidenza sul Pil del 2,1% rispetto all’1,4% di 15 anni prima . Per l’Italia i green jobs possono rappresentare una grande opportunità, ed è per questo motivo, ricorda Edizioni Ambiente, che il Ministro dell’Ambiente Galletti ha annunciato, tra gli elementi di novità che emergeranno in occasione del G7Ambiente, anche un pacchetto fiscale green che preveda un taglio del cuneo fiscale per i green jobs. Il pomeriggio sarà aperto da Luca Mercalli, che illustrerà i motivi, concreti, per cui il mondo “deve” andare verso l’economia circolare. Come? Partendo dalle abitudini di vita di ognuno di noi, come spiegherà Mercalli. Si discuterà del passaggio da economia verticale a economia di rete, dove il business di successo si basa su un diverso rapporto tra economia e territorio, su reti di impresa, reti di distribuzione, reti di generazione di energia, reti di marketing e di comunicazione.