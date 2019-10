24 ottobre 2019- 18:07 Ambiente: Confturismo veneto e Unionmare, bene Salvamare, imprese soddisfatte

Venezia, 24 ott. (Adnkronos) - "L’emendamento della deputata Giorgia Andreuzza al disegno di legge Salvamare, che prevede la conversione del legno spiaggiato da rifiuto speciale a biomassa, va incontro alle esigenze dei sindaci e dei consorzi balneari “, spiega il presidente di Unionmare Veneto Alessandro Berton ch sottolinea "Con questo emendamento si risolve l’annoso problema dello smaltimento – a caro prezzo – del legname trascinato sulle spiagge e considerato fino a oggi rifiuto speciale. Non solo: riciclandolo, si rende un favore all’ambiente". "Come già succede in molti altri Paesi europei - continua Berton - ora anche in Italia questi legnami o biomasse vegetali non saranno più qualificati come rifiuti ma, una volta vagliati e selezionati, saranno recuperati e riutilizzati, magari anche come risorsa per produrre energia pulita"."Auspichiamo che questa approvazione – aggiunge il vicepresidente nazionale Sib Confcommercio Leonardo Ranieri – possa aiutare i comuni a ridurre il costo Tari alle località che sono costrette a smaltire in discarica quello che le mareggiate portano sulle nostre spiagge, anche ramaglie e legname".Unionmare Veneto, con il presidente Alessandro Berton, il vicepresidente nazionale SIB Confcommercio Leonardo Ranieri, e il presidente di Confturismo Veneto Marco Michielli, esprimono grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento. Il risultato è stato conseguito grazie all’impegno di diverse parti politiche: oltre a Giorgia Andreuzza, l’emendamento è stato sottoscritto anche dall’onorevole Sara Moretto: "Un grande lavoro di squadra di due deputate del territorio Veneto nell’interesse di tutto il territorio, non solo Veneto, e degli operatori del settore”, concludono i tre presidenti".