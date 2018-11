7 novembre 2018- 15:34 Ambiente: Conte, entro novembre piano nazionale su dissesto idrogeologico (2)

(AdnKronos) - Conte ha inoltre ribadito "che il disegno di legge di bilancio prevede già il finanziamento per interventi strutturali contro il dissesto idrogeologico. In un fondo del ministero dell'Economia, come ho già anticipato, ci sono 900 milioni per il triennio".