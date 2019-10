4 ottobre 2019- 12:58 Ambiente: Conte, 'inseriremo protezione in Costituzione' (2)

(AdnKronos) - "Serve uno sviluppo -ha sottolineato il premier nel suo intervento - che non danneggi l'ambiente, che sia umano. La tutela dell'ambiente è un impegno che sento come uomo, come padre e come capo del governo. Lo abbiamo preso insieme ai ministri e lo consideriamo prioritario”.