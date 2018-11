9 novembre 2018- 13:57 Ambiente: Costa, entro poche settimane piano contro dissesto idrogeologico

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - "Contiamo di uscire entro qualche settimana con il piano per il dissesto idrogeologico" che si pone proprio l'obiettivo di "evitare le emergenze" come quella maltempo che ha messo in ginocchio il Paese. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione con il premier Giuseppe Conte, la ministra del Sud Barbara Lezzi e rappresentanti del Mef e della Protezione Civile sulle regioni colpite dal maltempo.