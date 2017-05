AMBIENTE: DA CONSIGLIO VENETO VIA LIBERA A COMMISSIONE D'INCHIESTA SUI PFAS

15 maggio 2017- 14:02

Venezia, 15 mag. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale del Veneto, dopo un approfondito dibattito, ha approvato in tarda mattinata ed all’unanimità la Proposta di deliberazione amministrativa n. 20 che istituisce la Commissione d'Inchiesta per le acque inquinate del Veneto in relazione alla contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).Si tratta di sostanze utilizzate in numerosi prodotti e applicazioni industriali, dotate di elevata persistenza nell’ambiente ed assorbibili anche da parte dell’organismo umano, in particolare tramite il consumo dell’acqua potabile e di alimenti.L’area interessata dall’immissione di PFAS in ambiente si estende per circa 200 kmq, tocca quattro province venete (Vicenza, Verona, Padova e Rovigo) e coinvolge circa 350.000 abitanti.