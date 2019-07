2 luglio 2019- 13:46 Ambiente: da Regione Veneto incentivi per rottamazione auto inquinanti (2)

(AdnKronos) - L'iniziativa, per la quale sono state accolte tutte le richieste pervenute, propone, infatti, contributi per chi rottama una vecchia autovettura, adibita al trasporto persone, che appartenga alle classi emissive benzina Euro 0 ed Euro 1 o gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 e, da quest'anno, anche Euro 4. Ai beneficiari viene assegnato un contributo variabile a seconda del tipo di nuovo mezzo acquistato pari a 3.500 euro per autoveicoli elettrici o per autoveicoli ibridi (benzina/elettrica) a classe emissiva Euro 6, a 2.000 euro per autoveicoli bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) sempre a classe emissiva Euro 6. “Per un’aria più pulita, ma anche per ampliare diversi servizi a misura di cittadino - conclude Bottacin – la Regione del Veneto sta investendo in moltissimi settori strategici: dai treni di nuova generazione agli autobus a basso impatto ambientale, dai servizi di bike sharing alla rottamazione di vecchi autoveicoli e veicoli commerciali, dalla rottamazione delle vecchie stufe alla cartellonistica dedicata alle informative sullo smog messa a disposizione delle amministrazioni comunali. Circa 300 milioni di euro investiti negli ultimi tre anni e non intendiamo fermarci qui”.