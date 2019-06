5 giugno 2019- 19:53 Ambiente: Di Maio, 'hanno reso Italia fragile ma oggi tutti amici di Greta' (2)

(AdnKronos) - "Sono sempre loro - incalza ancora Di Maio - quelli che trattavano il ministero dell’Ambiente come la poltrona da dare all’alleato politico, un contentino da dare al partitino in appoggio per tenerlo buono. Siamo la prima forza politica dopo decenni ad avergli dato nuovamente dignità, facendo ministro Sergio Costa, il comandante dei Carabinieri che combatteva la camorra nella Terra dei Fuochi"."Mi spiace forse rompere questo alone di perbenismo che anche oggi si è creato intorno a un tema troppo importante, ma la realtà è questa, è diversa dai tweet colorati che hanno infestato questa giornata e dura più di 24 ore. Per il MoVimento 5 Stelle la giornata dell’ambiente era anche ieri e lo sarà pure domani, dopodomani e tutti i giorni a seguire. È nel nostro Dna, è una delle nostre stelle. E per questo continueremo a difenderlo e a rispettarlo", conclude.