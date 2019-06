5 giugno 2019- 13:12 Ambiente: Fico, 'contributo di tutti per salvaguardia ecosistema' (2)

(AdnKronos) - "La comunità internazionale - prosegue il presidente della Camera - deve mettere in campo, con urgenza, tutti gli strumenti utili a ridurre drasticamente questo fenomeno, a partire dalla piena attuazione dell’Accordo di Parigi sul clima. Dobbiamo concepire l’ambiente come la più grande infrastruttura immateriale che quindi richiede interventi organici a larga scala. Per questo occorre promuovere un nuovo modello di sviluppo all’insegna della sostenibilità, puntando al risparmio energetico, all’incremento delle fonti rinnovabili, all’economia circolare, e in generale modificando i nostri stili di vita individuali"."La Giornata di oggi deve essere anche l’occasione per riaffermare il dovere di garantire a tutti l’utilizzo delle risorse vitali del pianeta, offrendo a ciascun individuo pari opportunità. Penso all’accesso a risorse come l’acqua, che rappresenta un diritto umano essenziale, la cui fruizione deve essere legata non alla ricchezza ma alla dignità di ogni essere umano", conclude Fico.