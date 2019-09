7 settembre 2019- 12:56 Ambiente: Fico in Francia visita centri contro inquinamento marino

Roma, 7 set. (AdnKronos) - Il presidente della Camera, Roberto Fico, che si trova a Brest, in Francia, per il G7 dei Parlamenti, in mattinata ha visitato il Centro di documentazione, ricerca e sperimentazione sull'inquinamento marino e il Centro di esperienze pratiche per la lotta all'inquinamento della Marina nazionale.