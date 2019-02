27 febbraio 2019- 10:52 Ambiente: Fico, 'Italia ancora indietro su obiettivi agenda 2030' (2)

(AdnKronos) - "Ma le potenzialità offerte da questi strumenti -ha lamentato il presidente della Camera- non sono state ancora utilizzate appieno. E ne consegue che, nonostante i progressi compiuti in alcuni campi negli ultimi mesi, siamo ben lontani dai target. Tenendo questo passo, l’Italia non sarà in grado dicentrare né gli obiettivi che si è impegnata a raggiungere entro il 2020, né quelli fissati al 2030. Dobbiamo dunque cambiare rapidamente passo e avere il coraggio di operare scelte pubbliche che guardino al futuro". "Sono fermamente convinto che il Parlamento debba assumere gli obiettivi di sviluppo sostenibile quale dimensione necessaria dell’attività legislativa e delle altre funzioni parlamentari così come del funzionamento interno delle nostre assemblee". "Ma nessun intervento pubblico -ha concluso Fico- potrà da solo conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile se non accompagnato da un profondo salto culturale e da un mutamento radicale nelle scelte del sistema produttivo, dei consumatori e di tutti gli attori economici e sociali. Un mutamento che presuppone il superamento dei timori legati ai possibili svantaggi a breve termine e guardi invece ai ben più consistenti benefici a lungo termine".