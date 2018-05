5 maggio 2018- 21:19 Ambiente: Fico, tutela e lotta al dissesto una priorità

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "La tutela dell’ambiente, la cura del territorio e la lotta al dissesto idrogeologico devono essere prioritarie per tutti. Solo così fatti come quelli di Sarno potranno non ripetersi più". Lo scrive su Twitter il presidente della Camera Roberto Fico.