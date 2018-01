AMBIENTE: FILCTEM, BIOSHOPPER SCELTA CIVILE, RIDUCE ANCHE COSTO BONIFICA (2)

3 gennaio 2018- 17:41

(AdnKronos) - Per Cardinali, "è auspicabile favorire lo sviluppo di filiere virtuose e, quindi non solo una, ma una serie di aziende presenti sul territorio nazionale, attraverso regolari leggi nazionali e direttive comunitarie, che oltre a migliorare l'ambiente, contribuiscono alla crescita economica del paese, creando nuove opportunità di lavoro. In una economia come questa in cui sono tante le forme in cui vengono finanziate le imprese attraverso risorse pubbliche, spesso a scapito di diritti dei lavoratori, come ad esempio il Jobs act".La Novamont campione internazionale indiscusso sul fronte della ricerca e di nuovi brevetti, conclude Cardinali, "è un’azienda capace di produrre una buona alternativa per recupero di siti produttivi industriali fortemente inquinati presenti anche ne nostro Paese. I rincari per i sacchetti, calcolati intorno ai 5-7 euro a famiglia l’anno, sono poi ben poca cosa rispetto a quelli dell’energia, gas e petroli previsti per questo anno, forse su questo bisognerebbe invece porre una certa attenzione".