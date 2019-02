27 febbraio 2019- 20:14 Ambiente: Gava, focus su situazione golfo Trieste

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo tenuto oggi una riunione con il Ministro Costa insieme al Sottosegretario triestino Vincenzo Zoccano per fare il punto sulla situazione ambientale del golfo di Trieste. Un focus particolare è stato dedicato alla Ferriera di Servola". Ad affermarlo in una nota è Vannia Gava, il sottosegretario all’Ambiente e l’assessore all’ambiente del Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro."Abbiamo analizzato il rispetto dell’Aia, valutando gli aspetti ambientali e sanitari dell’aerea, condividendo la necessità di dare una risposta forte alle istanze del territorio innalzando il livello di attenzione, incrementando i controlli di Arpa e approfondendo il rispetto dell'Accordo di programma soprattutto in merito alla copertura dei parchi minerari", conclude.