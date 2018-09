28 settembre 2018- 13:08 Ambiente: in Veneto torna nel week end 'Puliamo il mondo 2018'

Venezia, 28 set. (AdnKronos) - Il 28-29-30 settembre 2018 torna anche quest'anno in Veneto 'Puliamo il mondo', l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Moltissimi gli appuntamenti che arriveranno a coinvolgere diecimila persone in una campagna che quest'anno Legambiente ha deciso di caratterizzare come “pulire il mondo dai pregiudizi” per abbattere barriere culturali e sociali. La ventiseiesima edizione di quest'anno della campagna mette così al centro i temi dell'integrazione e del rifiuto della xenofobia, contenuti che però non le sono mai stati estranei, perché, fin dalla prima edizione del 1993, questi momenti di cittadinanza attiva hanno raccontato l’Italia che si impegna e partecipa per fare comunità e costruire un mondo migliore, facendo rete con associazioni che si occupano di discriminazioni e di integrazione."All'aumento di episodi di intolleranza e xenofobia, noi reagiamo con l'ecologia umana - dichiara Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto – continuiamo cioè a costruire relazioni di comunità e dialogo, perché, per la nostra associazione, cittadinanza attiva significa creare momenti di incontro senza distinzioni di etnie, culture e religioni". "Alle nostre iniziative parteciperanno diversi volontari provenienti dagli Sprar, ottimo modello di accoglienza diffusa sul territorio: il suo ridimensionamento nel Decreto Sicurezza è un gravissimo errore", conclude il presidente di Legambiente Veneto.