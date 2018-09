28 settembre 2018- 13:08 Ambiente: in Veneto torna nel week end 'Puliamo il mondo 2018' (2)

(AdnKronos) - Moltissimi gli eventi in tutto il Veneto per la campagna che anno dopo anno si impegna a rendere migliore il nostro territorio. Dalla pulizia di una parcheggio alla periferia di Treviso alla tre giorni di pulizia di argini e spazi comuni a Vicenza, dalla pulizia della pineta San Nicolò a Venezia alla Festa del Recupero e dell'energia pulita a Padova. Sul sito di Legambiente Veneto - www.legambienteveneto.it/2018/09/21/puliamo-il-mondo-2018/ - tutti gli appuntamenti che i circoli del Cigno stanno organizzando. Sul sito www.puliamoilmondo.it, inoltre, si trovano tutte le iniziative regionali portate avanti da scuole, aziende, comuni.Partecipa per la seconda volta, a un anno dalla sua nascita, anche il circolo “A. Langer” di Legambiente Rovigo con la pulizia del Parco Lisieux. L'appuntamento è il 29 settembre dalle ore 9,30 alle 12,30 in Largo Salvo D’Acquisto, al parcheggio della rotatoria di Ponte Marabin.Partecipano tante realtà con cui il circolo del Cigno sta facendo rete per difendere ambiente e diritti umani, da Arcisolidarietà Rovigo alla Caritas diocesana di Adria-Rovigo, dalle cooperative sociali Porto Alegre e “Di tutti i colori” al progetto Amnesty Voci Per la Libertà, fino al Comitato Commenda Est Rovigo e al Football Club Porto Alegre."Puliamo il Mondo è un gesto concreto, è un modo di dare il buon esempio per costruire insieme un futuro rispettoso dell'ambiente e delle differenze – dichiara Giulia Bacchiega, presidente di Legambiente Rovigo – un momento in cui continuiamo a costruire momenti di convivenza, coinvolgendo sempre più cittadini italiani e non nella difesa dell'ambiente e per una società libera dai pregiudizi".