26 febbraio 2019- 10:21 Ambiente: Istat, valore produzione beni e servizi 2017 supera 77 mld (+1,9%)

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Nel 2017 il valore della produzione dei beni e servizi ambientali supera i 77 miliardi con un incremento dell’1,9% rispetto all’anno precedente. Lo rende noto l'Istat che oggi ha diffuso le stime preliminari del conto dei beni e servizi ambientali, che descrive il cosiddetto settore delle 'ecoindustrie'. Il nuovo conto misura l’offerta di beni e servizi la cui finalità primaria è la protezione dell’ambiente o la gestione delle risorse naturali. In termini di produzione, i beni e servizi ambientali rappresentano il 2,4% dell’insieme dell’economia.Nel 2017 il valore aggiunto generato dal settore delle ecoindustrie, valutato ai prezzi base, è pari a 36 miliardi di euro correnti (+0,9% rispetto al 2016) e pesa per il 2,3% sul valore aggiunto complessivo dell’economia del Paese. Nel 2017 il settore delle ecoindustrie impiega 386 mila unità di lavoro a tempo pieno (+0,5% rispetto al 2016).Le stime preliminari del valore aggiunto delle ecoindustrie indicano che nel 2017 oltre il 65% deriva dalla produzione di beni e servizi destinati alla gestione delle risorse naturali (ovvero riduzione del prelievo di risorse dall’ambiente e altre azioni per la conservazione e il mantenimento degli stock).