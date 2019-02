26 febbraio 2019- 10:21 Ambiente: Istat, valore produzione beni e servizi 2017 supera 77 mld (+1,9%) (2)

(AdnKronos) - L’altra componente del valore aggiunto (il 35%) è quella relativa a prodotti destinati prioritariamente alla protezione dell’ambiente (ovvero attività di prevenzione, riduzione o eliminazione dell’inquinamento). In termini di produzione, i due settori - Gestione delle risorse naturali e Protezione dell’ambiente - sono quasi equivalenti, con il primo che pesa per il 50,7%.Nel periodo 2014-2017 i prodotti che hanno registrato la maggiore espansione sono quelli provenienti da agricoltura biologica e dai servizi di recupero dei materiali per il riciclaggio e di risanamento dell’ambiente (inclusi nel raggruppamento delle attività di protezione del suolo).Riguardo alle unità di lavoro, sono prevalentemente impiegate dal settore per la produzione di prodotti per la protezione dell’ambiente (52,2%).