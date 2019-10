9 ottobre 2019- 18:30 Ambiente: M5S, 'nel ragusano una terra dei fuochi siciliana' (2)

(AdnKronos) - Campo, insieme a una delegazione di consiglieri e attivisti del M5S, è tornata nella zona tra Marina di Acate e il fiume Dirillo per documentare con video e foto la grave situazione ambientale. "Abbiamo riscontrato come i rifiuti ammassati ai lati del fiume Dirillo, ai Macconi di Acate, siano stati abbancati meccanicamente nell’alveo del fiume. Hanno praticamente divelto anche il guardrail utilizzando un mezzo pesante per spingere la discarica proprio nel fiume, mentre grandi quantità di plastica vengono date costantemente alle fiamme. Sto chiedendo - conclude - un tavolo tecnico tra assessorato Ambiente, sindaci dei comuni interessati, Corepla e Polieco".