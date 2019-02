26 febbraio 2019- 12:35 Ambiente: Mattarella, 'tutela territorio interesse primario per Italia'

Viterbo, 26 feb. (AdnKronos) - "I mutamenti climatici rappresentano la sfida cruciale di questo periodo. Collegato a questo è il tema della cura del territorio, che realizza l'interesse prioritario per l'Italia. Non soltanto perchè la cura del territorio riguarda la bellezza del nostro Paese, patrimonio riconosciuto in ogni parte del mondo, ma anche sotto il profilo economico, per il nostro sviluppo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Viterbo all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università degli Studi della Tuscia, prendendo spunto dalla prolusione di Marco Frey, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, su 'Sostenibilità ambientale, sviluppo economico e responsabilità sociale'. "Nel nostro Paese -ha ricordato il Capo dello Stato- molte delle emergenze e delle calamità naturali sono dovute alla scarsa cura del territorio, all'impoverimento del territorio o quantomeno si sono aggravate in conseguenza della scarsa cura del territorio". Mattarella ha evidenziato la "forte responsabilità di sollecitazione e di spinta per sospingere le istituzioni in questa direzione" affidata ai giovani, ricordando l'esempio della "giovane studentessa svedese Greta", che "sta sottoponendo alle istituzioni europee una forte sollecitazione sul tema ambientale". "Ai giovani -ha concluso il Presidente della Repubblica- è molto affidato questo compito, anche perchè vi è un'equità intergenerazionale che siamo chiamati a rispettare, per non depauperare le successive generazioni di quello che noi abbiamo potuto utilizzare".