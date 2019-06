11 giugno 2019- 15:55 Ambiente: Micillo, 'su procedure infrazione ancora da fare ma risultati arrivano'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "È una bella notizia per l’Italia e per il nostro mare, frutto del grande impegno di questo Governo che ha rimesso al centro l’ambiente". Così Salvatore Micillo, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente con delega anche alla tutela dell’ambiente marino, commenta l'archiviazione annunciata dalla Commissione europea della procedura di infrazione contro l'Italia che era stata aperta per violazione della direttiva europea sulla strategia marina."In un anno -sottolinea Micillo- abbiamo risolto positivamente 5 contenziosi che gravavano sul nostro Paese, ultima a maggio la regolarizzazione di 7 siti di discarica abusivi con un risparmio annuale di 3 milioni di euro, scendendo così a 71 procedure di infrazione” ha spiegato".Micillo evidenzia inoltre che quello di oggi "è un grande risultato, che ci spinge a fare sempre meglio, ma sono ancora troppi e tante le criticità". "Per risolvere le procedure di infrazione ambientale, stiamo lavorando senza sosta con la Commissione Europea per garantire ai cittadini la qualità della vita e l’ambiente sano cui hanno diritto. C’è ancora tanto da fare ma i risultati stanno arrivando" conclude il Sottosegretario.