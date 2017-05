AMBIENTE: MITENI, BENE COMMISSIONE D'INCHIESTA SU PFAS

15 maggio 2017- 18:03

Vicenza, 15 mag. (AdnKronos) - Miteni accoglie con favore l’istituzione di una commissione regionale d’inchiesta sui Pfas. Ogni approfondimento tecnico scientifico sulla reale situazione e sulle cause della presenza dei perfluorurati diffusi in tutto il Veneto e non solo, evidenzierà quanto già sostenuto dall’azienda e confermato dalla sentenza del tribunale Superiore delle acque, e cioè che per risolvere il problema dei Pfas a catena lunga si deve intervenire su chi li utilizza. Miteni ne ha cessato la produzione e l'utilizzo da anni", è quanto sottolinea in una nota l'azienda vicentina.