23 ottobre 2019- 13:46 Ambiente: nascono le prime foreste 'Padova02' in città (2)

(Adnkronos) - Per questo sono fondamentali tutte le iniziative in grado di contrastare l’inquinamento atmosferico, come la mobilità sostenibile e le attività ambientali. Il progetto PadovaO2 rientra proprio fra queste e mira a portare diecimila nuovi alberi in città. Quest’ultimi, oltre a regalarci freschezza e benessere, una volta cresciuti cattureranno il PM10 prodotto da 1000 automobili in un anno. Oltre all’impatto ambientale, gli alberi che saranno piantati grazie a PadovaO2 daranno nuova vita ad aree che spesso sono marginalizzate e inutilizzate, riqualificando l’ambiente urbano per una migliore qualità della vita di tutti. Infine il progetto mira a creare un rapporto di sostegno reciproco e di partecipazione attiva fra amministrazioni pubbliche, aziende e cittadini per prendersi cura e valorizzare gli alberi piantati grazie all’utilizzo di soluzioni innovative come il portale wownature.eu. Infine, tutte le aree incluse nel progetto PadovaO2 intraprenderanno il cammino verso la certificazione FSC? seguendo quindi i più alti standard di gestione forestale responsabile che assicurano che una foresta sia gestita nel rispetto di rigidi criteri ambientali, sociali ed economici."Un progetto importante, che lascerà il segno in città, entra nel vivo – sottolinea l’assessora all’Ambiente, Chiara Gallani – Da tempo stiamo lavorando per dare a Padova tanti nuovi alberi, che contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo, ma renderanno anche più piacevole la nostra vita, regalandoci la loro bellezza. La nostra città purtroppo è tra le più inquinate in Europa e per questo un imponente progetto di riforestazione è quanto mai necessario. La forza di PadovaO2 è nell’aver messo assieme competenze e passioni diverse, sotto la regia dell’Amministrazione che ha promosso e sostenuto uno sforzo che è anche di aziende, associazioni e soprattutto di tanti cittadini che hanno scelto di regalare, regalarsi e soprattutto regalare alla città un amico prezioso come un albero. Sabato inizia un percorso lungo e importante per tutta la città".