10 gennaio 2019- 10:34 Ambiente: oggi le Mamme No Pfas presentano video alla Camera dei Deputati

Vicenza, 10 gen. (AdnKronos) - Le Mamme No Pfas sono state invitate oggi presso la sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati a Roma dai Deputati 5 Stelle per presentare il loro video “Recast Directive Quality of WATER“ rivolto ai ministri dell’Ambiente europei, in occasione del loro imminente incontro per discutere la Direttiva Acque per il consumo umano. L’incontro si terrà dalle ore 13 alle ore 14 e potrà essere seguito su https://webtv.camera.it/homepage. Alla Conferenza stampa parteciperà anche il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Il video è stato inviato ai deputati del consiglio dell’Unione Europea e diffuso tramite i social lo scorso 15 dicembre. Nel filmato intervengono 30 famiglie che si rivolgono ad ogni singolo Ministro raccontando il loro grande dramma quotidiano. Lo scopo è di sensibilizzare tutti i Ministri dell'Ambiente Europei sulla necessità di porre dei limiti pari a zero per tutte le sostanze perfluoroalchiliche, comunemente dette PFAS. Le Mamme no Pfas sottolineano, "quali rappresentanti di una vasta popolazione veneta, che vive in prima persona quotidianamente gli effetti della contaminazione, chiedono ai deputati italiani e al Ministro Costa, un coraggioso e doveroso intervento normativo nazionale che regolamenti le sostanze perfluoroalchiliche non aspettando che tali norme, ci vengano imposte dall’Europa".