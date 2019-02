27 febbraio 2019- 10:13 Ambiente: Palermo aderisce a 'M'illumino di meno'

Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Anche quest’anno il Comune di Palermo aderisce a M'illumino di Meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un'iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti". E' quanto si legge in una nota. "M'illumino di Meno torna venerdì 1 Marzo 2019 ed è dedicata all'economia circolare. L'imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell'acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas. Dall'inizio di M'illumino di Meno, in 15 anni, il mondo è cambiato", si legge."A Palermo, dalle ore 18.30 e sino alle ore 19.30, si spegneranno le luci del Palazzo delle Aquile, della Fontana Pretoria. Insieme al Sindaco spegneremo le luci con gli alunni dell’ Istituto Magistrale Regina Margherita e del Liceo Scientifico Statale Benedetto, per Reading a lume di candela ed esibizione musicale", spiega il capo di gabinetto.