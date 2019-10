15 ottobre 2019- 15:03 Ambiente: Palermo si colora di verde con 'No Smog Mobility'

Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - Palermo si colora di verde per all'avvio di 'No Smog Mobility', la rassegna sulla mobilità sostenibile in programma in città mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre. Un'occasione per mettere insieme case costruttrici di veicoli e componenti, esperti e giornalisti del settore, associazioni di categoria e professionisti. Sede dei lavori sarà anche quest’anno il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo che è la prima in Italia ad avere avviato un corso di laurea in e-mobility, a testimoniare la necessità di formare i nuovi ingegneri sulla mobilità sostenibile, elettrica e a ridottissimo impatto ambientale. La manifestazione si aprirà mercoledì 16, ore 16.30, con la conferenza 'Nuovi piani regolatori e nuove forme di mobilità: come cambiano le città con la mobilità condivisa'. Sempre mercoledì si conosceranno inoltre i nomi dei vincitori dei 'Green Prix', i premi assegnati dall'organizzazione alle case che si sono contraddistinte per le migliori "idee e soluzioni a favore della mobilità sostenibile". Giovedì 17, dopo la cerimonia di piantumazione degli alberi, si avvieranno invece i lavori del convegno. Durante la due giorni sarà anche possibile conoscere gli ultimi modelli delle case auto partecipanti alla manifestazione ed effettuare dei test drive all'interno della città universitaria.