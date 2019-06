7 giugno 2019- 15:45 Ambiente: Quagliolo, 'da stop plastica monouso a rischio 4mila posti lavoro' (2)

(AdnKronos) - Quindi, aggiunge, "bisogna dare tempo all'industria che produce materie prime di implementare le loro produzioni". Ad esempio, ora come ora "un impianto di bioplastica sistema un estrusore in tre anni, noi in due mesi". Le previsioni dell'industria della gomma e della plastica non sono rosee per il 2019. La stagnazione dei consumi, della produzione industriale e di alcuni settori di applicazione delle materie plastiche – tra cui l’edilizia – non danno adito a prospettive di crescita per il 2019 particolarmente significative. "Per fare previsioni oggi bisogna essere dei maghi: con i segnali che si stanno raccogliendo c'è poco da essere ottimisti e il rallentamento della Germania non aiuta. Nel campo della plastica - spiega Quagliuolo - ci sono problematiche legate alla crisi del mercato dell'automobile. E l'atteggiamento nei confronti della plastica usa e getta avrà un'influenza non di poco conto sulle produzioni".