AMBIENTE: REALACCI, DA LOTTA A MUTAMENTI CLIMA GRANDE OPPORTUNITà

4 giugno 2017- 14:06

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - “Domani si celebra la Giornata mondiale dell'ambiente, quest’anno dedicata al legame con la natura con il tema 'Connecting People to Nature'. Un invito ad apprezzare le bellezze naturali ed il paesaggio e anche uno stimolo per riflettere sulle grandi questioni ambientali aperte. A partire dai mutamenti climatici in atto. Tanto più considerando che si celebra a una settimana dal G7 Ambiente di Bologna". Ad affermarlo alla vigilia della ricorrenza è Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera. "Un’occasione per ribadire con forza - sottolinea Realacci - che difendere l’ambiente e rispondere alla sfida del clima non solo è necessario ma, contrariamente a quanto pensa Trump, rappresenta anche una straordinaria opportunità per per creare lavoro e nuova economia. Proprio le nostre aziende che hanno investito sulla green economy sono quelle che esportano di più e assumono di più".