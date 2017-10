AMBIENTE: SINDACATI, CENTRALE BRINDISI SUD IMPRESCINDIBILE

3 ottobre 2017- 12:18

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - La Centrale di Brindisi Sud, rientrando nell’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del servizio elettrico italiano, pubblicato da Terna, "rappresenta un elemento imprescindibile del sistema di produzione italiano e che pertanto le conseguenze di un blocco della produzione avrebbe strascichi insostenibili sul fronte dell’alimentazione di tutto il Sud della penisola, data l’impossibilità, ad infrastrutture date, di 'rialimentare' con potenza prodotta da altri impianti la rete del Mezzogiorno". A sottolinearlo in una nota sono le tre segreterie nazionali Filctem - Cgil, Flaei - Cisl e Uiltec - Uil che seguono "con costante attenzione l’inchiesta in corso, che riguarda tre industrie in Puglia e tra queste la Centrale Enel di Brindisi, per l’uso delle ceneri prodotte dalla Centrale in altri processi produttivi".Pur prendendo positivamente atto che, a detta della Procura della Repubblica, "non vi sono pericoli per la salute dei Lavoratori e dei Cittadini del territorio brindisino e non avendo competenze per entrare nel merito di un argomento, l’utilizzo delle ceneri risultanti dal processo di combustione in altri cicli industriali, così complesso e regolato da standard scientifici ben codificati e da specifiche Autorizzazioni Integrate Ambientali, il cui rispetto è costantemente monitorato dagli Organismi statali competenti", sottolineano i sindacati, "auspichiamo che possa essere fatta in tempi rapidi piena luce su quanto contestato, per non mettere a rischio la continuità produttiva della Centrale stessa e la conseguente serenità occupazionale, delle maestranze dirette e dell’indotto".