AMBIENTE: SINDACATI, CENTRALE BRINDISI SUD IMPRESCINDIBILE (2)

3 ottobre 2017- 12:18

(AdnKronos) - I sindacati, infine, evidenziano "che attualmente presso l’Impianto operano, tra lavoratori diretti ed indiretti, circa 1.200 lavoratori, e che quindi la crisi occupazionale che deriverebbe da una fermata dello stesso sarebbe devastante. Tutela ambientale ed occupazione non sono in opposizione fra loro, ma devono essere, grazie al rispetto delle norme esistenti, equamente tutelate a difesa degli interessi generali del Paese".Per parte sindacale Filctem, Flaei e Uiltec "auspicano che si colga l'occasione per accelerare il processo di discussione, già sollecitata dal sindacato, sul futuro produttivo di un sito così importante per il territorio, anche nell’ottica di un graduale superamento dell’uso del carbone".