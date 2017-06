AMBIENTE: SVELATA L'ORIGINE DELLE 'TEGNUE', I CORALLI DI VENEZIA (2)

4 giugno 2017- 14:51

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il gruppo di ricerca composto da geologi, oceanografi, geofisici e biologi ha in primo luogo eseguito i rilievi geofisici per l’analisi e la mappatura morfo-batimetrica del fondale e del sottosuolo. “Sulla base della nuova cartografia i ricercatori Ismar-Cnr hanno eseguito oltre 200 immersioni, spesso in condizioni di scarsa visibilità, con osservazioni geomorfologiche e geologiche, campionando rocce e sedimenti sciolti”, continua Andrea Bergamasco, oceanografo Ismar-Cnr, responsabile delle attività subacquee. “Sono stati inoltre installati sui fondali dei particolari pozzi per l’analisi dell’acqua sottomarina”. “La ricerca è proseguita in laboratorio con le analisi isotopiche, paleoambientali e di microscopia elettronica e con l’integrazione delle informazioni acquisite”, spiega Sandra Donnici, geologa Ismar-Cnr. “Ne è risultato che le tegnùe si sono sviluppate lungo le strutture morfologiche allungate e sinuose attribuite ad antichi canali fluviali, presenti nella pianura, durante l’ultimo periodo glaciale, circa 20.000 anni fa”.